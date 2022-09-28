Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin küresel çapta örnek alınan sağlık sistemi her geçen gün gelişirken, ülkede bulunan şehir hastanesi sayısı bugün 20'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'in 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

4 binin üzerindeki yatak kapasitesi ve son model cihazlarla donatılan hastanenin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti;

"Sağlık devrimimizin sembollerinden"

"Hastanemizin Ankaramıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bünyesindeki 8 ayrı hastane ile sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir.

Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımlarla hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuştu ViDEO



"Etlik Şehir Hastanesi, sözümüzü yerine getirdiğimizin örneklerinden"

Beyaz reformla sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz sağlık personelinin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzre yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika bu konularda dünyanın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü vermiştik. Etlik Şehir Hastanesi, işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir.

"Türkiye yıllar yılı buna hasretti"

Ankara'da aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak ve burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.

"Şehir hastanesi sayısı 35'e çıkacak"

Bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkaracağız. Milletimize en verimli, en etkin hizmeti ne şekilde verebilieceksek o yöntemi devreye alırız.

"SSK'nın başında sen ne yaptın ki bu ülkede sen ne yapacaksın?"

Muhalefet çoğu yalanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından izleniyor.

Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. SSK'nın başında sen ne yaptın ki bu ülkede sen ne yapacaksın?

"Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi"

Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi var.

"Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorsan olur"

Ne yaptı bu CHP? Adana'da hani şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur.

"Sağlığın küresel yıldızı haline geldik"

Bugün dünya ile rekabet edecek seviyedeki hastanelerimizde becerileri ile herkesçe takdir edilen doktorlarımızla, altyapımızla, nitelikli personelimize sağlığın küresel yıldızı haline geldik.

Bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiçbir olumsuzluğa izin veremeyiz. Şehir hastanelerimizin hasta memnuniyetini yükseltmekten her konuya kadar ne gerekiyorsa yapacağız.

"Her şehir hastanemizi marka haline getireceğiz"

Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz.

Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız. Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamaktır.

"Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok"

Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok, duraksamak yok. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz.

"Tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor"



Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor. Bir sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de yer alıyor. 'Her hastaya 1 oda' anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

"Türkiye'nin yüzyılı"

Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun kendisine gösterdiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı.. Dünyamız salgın sırasında elindeki imkanların kıymetini gördü. Ülkemizi merkeze aldığımızda her tarafta güvenlik krizlerinin yol açtığı huzursuzluk iklimi hakim.

"Yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmeliyiz"

Türkiye, yaşadığı tüm badirelere rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır. Son dönemlerde sosyal medya mecralarında gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını görüyoruz. Anadolu asırlardır her istikametten gelen mazlumların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de dünyadaki tek coğrafyadır. Bugün de milyonları biz misafir ediyoruz. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

"Sufli heveslerle başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz"

Vatanlarını kaybedenlerin başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için kafamızı kaldırıp bakmamız yeterlidir. Hala başka ülkelerin, başka toplumların güzellemesini yapanların gayesi en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.

Daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Yarın merhamet ihtiyacı duyduklarında sığınacakları devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin ediyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe'yi 45 günde bu hastaneleri yaptık."