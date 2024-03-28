Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'nin açtığı hasarın tamiri vakit alacak Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde emekli maaşları vardı. Sıkıntılarını dile getiren emeklilerin sonuna kadar haklı olduğunu söyleyen Erdoğan, EYT'nin devletin kasasında açtığı açığa vurgu yaptı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine son 3 gün kaldı.

Siyasi partilerin adayları ve liderleri, yurdun dört bir yanında seçmenlere vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bursa Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarına değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, emeklilerin ekonomik sıkıntılarına değindi.

Temmuz ayını işaret etti

Emeklilerle ilgili temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır." dedi.

EYT'ye vurgu yaptı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine değinen de Erdoğan, "Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık. Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine yaklaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik açıklamalarında şunları söyledi:

Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık.

"EYT'nin tamiri epeyce vakit alacak"