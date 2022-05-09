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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok

    Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

    Erdoğan’ın gündeminde, sığınmacı meselesi ve ekonomideki son durum vardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeliler için briket ev projesine değinirken, “Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız.” ifadelerini kullandı.

    Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu

    Sığınmacılarla ilgili sözlerinin ardından ekonomideki gidişatı ele alan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısının olmadığını söyledi.

    ''Vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını biliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.'' şeklinde konuştu.

    Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok

    "Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını biliyoruz. Bugün kabine toplantımız var bu meseleleri tekrar konuşacağız. İlave önlemler varsa bunlarla ilgili adımlarımızı hayata geçireceğiz. Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağlantısı yok #5


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