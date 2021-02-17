Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden Fahrettin Altun'a yönelik tehdit açıklamasının hesabının sorulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamadan önce gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tehdit edilmesine ilişkin de konuştu.

"TERBİYESİZLİĞE BAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Altun'u tehdit eden HDP'ye cevap verdi VİDEO