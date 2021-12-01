Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarına dahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere, "Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?" sorusu gülüşmelere neden oldu.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardında, toplantıdan çıkan partililer basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fahrettin Koca da dün sağlıkçılar için müjde vereceğini açıkladığı için gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Koca'nın gazetecilere açıklama yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Koca'nın ve gazetecilerin yanına geldi.

Erdoğan gazetecilere, Bakan Koca'nın ne söylediğini sordu.

"PARA PUL SÖYLEMEDİ Mİ"

Erdoğan'ın, "Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Koca'nın açıklamalarına dahil oldu VİDEO

"SÖYLER MİYİM EFENDİM"

Fahrettin Koca ise "Hiçbir şey söylemedim efendim. Söyler miyim efendim. Siz izin vermeden söyler miyim efendim" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Koca'ya "Anlat" diyerek açıklamasına devam etmesini istedi.

Fahrettin Koca da Erdoğan'ın eşliğinde hekimlere yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

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