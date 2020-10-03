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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Koca'yla aşı çalışmalarını görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.
    • AA
    • 03.10.2020 - 18:52
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Koca'yla aşı çalışmalarını görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.

    Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

    "(Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."

    "(Yerli aşı) Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız."

    Sağlık Bakanı Koca: "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız."

    Ayrıntılar gelecek...

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