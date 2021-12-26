Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

Faize karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ MODEL GÜÇLÜ ALTYAPYA SAHİP"

Ekonomideki son gelişmeleri ele alarak faize karşı olduğunun bir kez daha altını çizen Erdoğan, faizin zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin küresel krizlerdeki dayanıklılığını örnekleriyle izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı güçlü altyapı üzerine inşa ettiğimizi vurgulamalıyız. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz, bunun hayal değil bir el uzatımız mesafeye yaklaştığını vurgulamalıyız.

"FAİZ SEBEPTİR ENFLASYON NETİCE"

Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu çarkı da inşallah bozacak milletimiz asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ViDEO

