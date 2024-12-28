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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Asgari ücret, fahiş fiyatlar gibi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve hayat pahalılığına değindi.

Enflasyon konusuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımıza uygun şekilde ulaştırılması için de yeni mekanizmalar kuracağız. İnşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz." dedi.

"FAİZ KESİNLİKLE İNDİRECEĞİZ"

Faiz indirimi için 2025 yılına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." ifadelerini kullandı.

"İŞVEREN DAHA FAZLA VERSİN ELİNDEN TUTAN YOK"

Asgari ücrete tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle ise devam etti;