Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti.

Beşiktaş heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün bir kabul daha gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

KOÇ, İMZALI FORMA HEDİYE ETTİ

Erdoğan, sarı-lacivertli yönetimi Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ağırladı.

Kabulde, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.

Görüşmede futbola ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Fenerbahçe'nin başarısını Türk sporunun başarısı olarak görerek mutlu olduklarını belirtti.

"FENERBAHÇE BUNDAN SONRA DA GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAKTIR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sporunda kısır tartışmaların ve gölge düşüren atmosferlerin yerine izleyicilere keyifli bir futbol şöleni izletilmesinin gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin değerli yöneticileri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sizi külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının, milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik, başarılarıyla gururlandık, sevindik. Fenerbahçe bundan sonra da göğsümüzü kabartacaktır.

"KISIR TARTIŞMALARI BIRAKIP İZLEYİCİLERE FUTBOL ŞÖLENİ İZLETMEMİZ LAZIM"

Burada şu hususu ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışı başarılar hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçemizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor, bunlardan kıvanç duyuyoruz. Türk futbolunun güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç kolay olmadığını gösterdi. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, marka değerinin, oynanan maçlarda özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var"

"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli takımla ilgili ise, "Fenerbahçe’yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa’daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri sahaya dinamizmini başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe’mizi elbette Şampiyonlar Ligi’nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe’ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongre’de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç’u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor. Her birinize Rabbim’den üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NA EN FAZLA SPORCU GÖNDEREN KULÜBÜZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise vakit ayırıp, kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Üç olimpiyattır, üst üste oyunlara açık ara en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu sene 27 sporcu sağladık. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu sağladı. Aynı zamanda hem kadın hem erkek basketbol ve voleybolda da yurt içinde de yurt dışında da başarımız geliyor. Çoğunda şampiyon oluyoruz, kupa alıyoruz, Avrupa'da, minimum yarı final görüyoruz. Kadın basketbol takımımız üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu ve ilk defa da ülkemize Avrupa Süper Kupasını getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar olsun, rekorlar olsun, masa tenisinde, atletizmde, kürek, yelken, boks, herhangi sporda faaliyet gösteriyorsak çok şükür gayet iyi gidiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)