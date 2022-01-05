Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin’i andı

Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen polis memuru Fethi Sekin’i anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj verdi” dedi.

Elazığlı polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi’ne saldırı düzenlemek üzere yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunan PKK'lı teröristlerle mermisi bitene kadar cesurca çatıştı.

Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit oldu.

Fedakarlığı ve yardımseverliğiyle birçok kişinin hayatına dokunan Fethi Sekin, şehadetinin 5’inci yılında bir kez daha kalplerde yaşatılıyor.

“MÜCADELESİYLE TÜM DÜNYAYA TARİHİ BİR MESAJ VEREN…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Fethi Sekin’i unutmadı…

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları yazdı:

“Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum.”