Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yapmıştı.

Daha sonra büyükelçilerle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise bir vatandaşın evine konuk oldu.

FİDAN AİLESİYLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

AİLE ÜYELERİYLE SOHBET ETTİ

Erdoğan, Ankara'da ikamet eden aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı, sohbet etti.