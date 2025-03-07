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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda konuştu.

Burada Rusya-Ukrayna savaşına değinen ve bir kez daha ateşkesi işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "diplomatik" zeminin önemine dikkat çekti.

Akabinde konuşmasının devamında "Gerek savunma sanayiimizin Ukrayna'ya desteği, gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken, Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın imarı olmadığına inanıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne de net mesaj verdi.

Avrupa Birliği için tam üyelik hedefinin korunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ SADECE BİRLİĞE ÜYE ÜLKELERİN MESELESİ DEĞİL"

Avrupa Birliği'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa'nın güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir.



Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur Birleşik Krallığının ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenen Liderler Zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz.

"ÜYELİK MÜZAKERELERİMİZİN CANLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz.



Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.



Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir.



Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz.

"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"