Cumhurbaşkanı Erdoğan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi açılışında konuştu: Bayramda yeni müjde vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm açılış töreninde Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjde verileceğini duyurdu.

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Türkiye yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kentlerin güvenli olması kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederken yapılan projelerinde sonuna gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kentsel Dönüşüm projelerinde 3,3 milyon konut dönüştürüldüğünü ifade ederek "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız." dedi.

"60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli konut var. 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.

İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir.

Ortalama olarak projenin üçte biri tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz 1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz.



Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99'dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır.



Türkiye'nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz.



Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir.



İBB Başkanlığı döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde huzurlu yerler kurmak için çok çaba sarf ettik.



Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerinde TOKİ ile bunları yaptık. 1,1 milyon TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, son depremde de bu konutlar depremden alnının akıyla çıktı. Böylece neredeyse 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

"Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı"

Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor.



Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız.



830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz.



Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı.



İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz.

"İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut var"

İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz.

Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi.



İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut var.

1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik.



Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.



Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz.

Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz.

"1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik"

Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı.



Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor.



21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik.



İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu.



Sabırla ve azimle çalışarak hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla yoklukların, yoksullukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, kavgaların, çekişmelerinin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik.

"Terör örgütleriyle, darbecilerle çarpıştık"

Vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk, eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle, darbecilerle çarpıştık.



Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Artık ne Gabar, ne Cudi, ne Tendürek ne Besler kaldı. Bütün buradaki mağaraları delik deşik ettik.



Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz'. Ben de diyorum ki 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler çok çalışacağız.



Biliyorsunuz karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay Bay Kemal'i aday olarak çıkardılar. Ama bu Bay Bay Kemal her biri ayrı alemde yaşayan 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış.

Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir anlayış? Bunlar devletimizi batırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız.



Daha geride bekleyen PKK, FETÖ, Londra tefecileri Washington'daki patronları saymıyorum bile. Şimdi 81 milyon Türkiye'yi yönetecekmiş. Ne yapacakmış? Küresel düzeyde siyasi ekonomik iddialara sahip Türkiye'nin geleceğini inşa edecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl yönetecek.

"21 yıldır bu ülkenin her meselesinin üstesinden gelmiş olan biziz"