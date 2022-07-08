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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki lider Kurban Bayramı tebriğinde bulundu, bölgesel ve ikili ülke ilişkileri ele alındı.
    • 08.07.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 19:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.

    Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

    Barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

    Filistinlilerle dayanışma vurgusu

    AA'nın aktardığına göre Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü #1


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