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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşme sona erdi.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 16:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Vahdetin Köşkü’nde kabul etti.

    FİLİSTİN SEÇİMLERİ, İSRAİL KONUSU MASADA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kısa süre önce başlayan görüşmede; Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

    GÖRÜŞME SONA ERDİ

    İki lider ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra, iş birliğini artırmaya yönelik adımlar da ele aldı. Ayrıca iki liderin Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.

    İkili arasında gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, temasları yarın da devam edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ı kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ı kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ı kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ı kabul etti #4

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