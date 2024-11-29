AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin Geleceği Konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda besmele çekerek konuşmasına başlayan Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini dilediğini ve Gazzeliler başta olmak üzere bütün mazlum ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğini söyledi.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE 50 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZ ŞEHİT EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının dört bir yanından bu zirve vesilesiyle ülkeye teşrif eden misafirlere "hoş geldin" dileklerini ileterek, Gazze'nin geleceği, imarı ve inşasına yönelik bu zirveye öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfının mensuplarını tebrik etti.

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı." diye konuştu.

"FİLİSTİN'DE KATLİAM SONA ERİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat edenlerinin sayısının 3 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz." ifadesini kullandı.

Lübnan'a ulaştırılan yardım miktarının da 1300 tonu aştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: