Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmanın ardından Abu Dabi'deki büyükelçinin geri çekilebileceğini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama geldi.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsrail ile şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım, yenilir yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin büyükelçiliğini galiba kapatıyor. Aynı durum bizim için de geçerli. Dışişleri Bakanı'ma talimat verdim. Dedim ki; Abu Dabi yönetimiyle ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i hiçbir zaman yedirtmedik, yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i yedirmeyiz VİDEO