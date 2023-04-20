Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'taki tesisi havadan inceledi

AA & Ensonhaber
Türkiye tarihi bir gün daha yaşıyor.
Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımalar bugün meyvesini veriyor.
Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin karaya taşınması başlıyor.
İlk faz üretim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam karaya ulaştırılacak.
Tesisi havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne katılmak üzere Filyos'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisi havadan inceledi.
Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.