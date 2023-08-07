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Kabine Toplantısı Beştepe'de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.10'da başlayan toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın satır başlıkları arasında fındık alım fiyatları vardı.

Giresun'da fındığın alım fiyatının 84 TL olduğunu açıklayan Erdoğan, levant için 82,50 TL olduğunu belirtti.

Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıklayarak şöyle dedi:

Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.

16 ilimizde yaklaşlık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik.



Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere yeniden değerlendirdik.

Giresun Kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir.



Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram başına yaklaşlık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonuyla kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.