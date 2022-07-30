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    Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyat ortalamasını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyat ortalamasını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği fındık alım fiyat ortalamasını Ordu'da düzenlenen toplu açılış töreninde açıkladı.
    • 30.07.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 18:25
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu programı kapsamında toplu açılış törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu,  Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programda milyonların merakla beklediği fındık fiyatlarını da açıkladı.

    "54 TL"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordulu çiftçilerimize son 20 yılda toplam 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi. 344 bin tondan fazla fındık sattık. Alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizlerde kabul edeceksiniz. Kilogram fiyatının ortalamasınını 54 olarak inşallah açıkladık. Hayrolsun. Bereketli olsun."


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