Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya ve İsveç oyalarsa başa döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katıldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sunduğu şartları kabul ederek NATO'ya davet edilen İsveç ve Finlandiya konusuna değindi.

"Baştaki tavrımıza döneceğimizden kimse şüphe etmesin"

İki ülkenin sözünde durmadığı takdirde Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.

"Modern bir öğretim sistemi oluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

"Profesyonel askeri eğitim öğretim kurumlarımız tarihimizin en alçak örgüt tarafından ele geçirilmişti. Tüm askeri eğitim öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Hem dünyadaki örneklerine hem de ihtiyaçlara uygun, modern bir öğretim sistemi oluşturduk.

Birileri TSK'nın kendini toparlayamamağı beklentisiyle ellerini ovuştururken biz yeni sistemi hizmete aldık. Personel eksiğini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Kahraman ordumuz sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu ispatlamıştır.

Bu yeni dönemde sistemi ve müfredatı yenilemekle kalmadık binalardan, eğitim öğretim şartlarına kadar iyileştirme yaptık. Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin ordusu haline geldi.

"2017'den bugüne 417'si dost ve kardeş ülke olmak üzere 2 bin 750 subay eğitim görmüştür"

Türkiye'nin askeri personel eğitim sistemi kendi ihtiyacını karşılama yanında dost ve kardeş ülkelerin istifadesine açıktır. 2017'den bugüne 417'si dost ve kardeş ülke personel olmak üzere 2 bin 750 subay eğitim görmüştür.

Kurmaylık eğitimini iki aşamaya getirdik. İyi eğitimli nitelikli, sadakatli, disiplinli personel yapısı ve ordumuzun karada, denizde, havada üstesinden gelmeyeceği hiçbir tehdit yoktur.

Son 6 yılda gösterdiği başarılarla dünyanın başlıca orduları arasında gelmektedir.

"Müttefiklerin, terörle mücadelemize destek vermediklerini görüyoruz"

NATO kuruluşundan bu yana dünyanın en önemli kapsamlı güvenlik teşkilatıdır. Türkiye NATO'da seçkin bir yer almıştır. Ancak son zamanlarda müttefiklerin Türkiye'nin terörle mücadelesinde destek vermediklerini görüyoruz. Ancak kendi güvenliğimizi sağlayabilecek kabiliyette olduğumuz için bunu fazla önemsemedik.

Üyelik için başvuru yapan ülkelerin şartlarımızı kabul etmesi ve bunu yazılı belgeye dökmesi bir ilerlemedir. Ancak bu iki ülke henüz üye olmamıştır. Sadece üyelik için davet almışlardır.

Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz"