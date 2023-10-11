Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara nefes aldırmayacağız 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil hareket etmeyerek fırsatçılık yapanlara yönelik tutumunu vurguladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan biri ise fahiş fiyatlara yol açan kişi ve kurumlar oldu.

"Fırsatçılara nefes aldırmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu büyük felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.



Meclisimize sunduğumuz ek bütçede bölgeye 762 milyar lira ayırmıştık. 2024 yılında deprem için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Toplam 3 trilyon liralık bir kaynak kullanacağız.



Depremde yıkılan iş yeri ve ticarethanelerimizi tekrar yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.

"Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık"

Koronavirüs salgınıyla beraber küresel ekonomi hiç görülmemiş bir noktaya geldi. Türkiye salgın krizini istihdam, ticaret, turizm dahil en başarılı yöneten ülkelerden bir olmuştur.



Geniş bir yelpaze ile verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık.

"Otomobil piyasasındaki spekülatif fiyatlar ortadan kalkmaya başladı"

Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın malına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak bir çok alanda ciddi mesafe aldık. Otomobil piyasasında yaşanan spekülatif fiyatlar ortadan kalkmaya başladı.



Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağını düşünüyoruz.

"Aşırı kar hırsına asla tahammülümüz yoktur"

Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.



Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız.



Devletimiz asrın felaketinin yaralarının sarmaya, vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya çalışırken birilerinin aşırı kar hırsına asla tahammülümüz yoktur.

"Esnafımızın rekabet ortamını koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor"

Tüketicinin korunmasıyla ilgili tüm taraflara önemli görevler düşüyor. Esnafımızın rekabet ortamını koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor.



85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvenliksiz ürünlerde, aldatıcı vaat ve reklamlardan korumak maksadıyla birçok adım attık.



Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda hukuki düzenlemeyi ve idari çerçeveyi sürekli güncelliyoruz.

"Yerli üretimin önemi hamdolsun milletimiz tarafından çok daha iyi anlaşılıyor"