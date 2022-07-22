Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara gerekli cevabın verileceğini söyleyerek, "Milletimden biraz daha sabır ve Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarında bulundu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına değindi.

"Fiyat artışlarının faturasını fırsatçıların eline tutuşturacağız"

Fiyat artışlarının bir kısmının piyasalardaki tedirginlikten bir kısmının da fırsatçılıktan kaynaklandığını belirten Erdoğan, "Bu gözü doymazların yol açtığını sıkıntının faturasını da fırsatçının eline tutuşturmakta kararlılıyız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili vatandaşlardan biraz daha sabır istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara yönelik sert konuştu VİDEO



"Milletimden biraz daha sabır ve destek bekliyoruz"

"Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz. İstanbul'un da bu mücadelede yanımızda duracağından hiç şüphe duymuyorum." diyen Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan ortaya çıkan aşırı fiyatlanma konusu yavaş yavaş oturmaya başladı. Bu gözü doymazların yol açtığını sıkıntının faturasını da fırsatçının eline tutuşturmakta kararlılıyız. Milletimden biraz daha sabır ve Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz. İstanbul'un da bu mücadelede yanımızda duracağından hiç şüphe duymuyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki diğer ifadeleri şu şekilde;

"41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz"

"Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. İlçemizin sembol kulübü için gençlerimize her türlü hizmet verecek tesis inşa edildi.

Futbol kompleksi ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Pek çok hizmet Eyüpsultanlılar'ın emrine verildi. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor"

Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu.

Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek, vakit vermek gerekir.

Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.





"Dünyaya müjdeyi vereceğiz"

Biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.

"Her kim ü lkenin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsızlık sorunu vardır"

Şimdi Levent'te Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Köprülere, tünellere bakıp sadece beton, demir görenin idraki kapanmış demektir.

Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Her kim Ayasofyası'ndan Eyüp Sultanı'na, eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkenin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsızlık sorunu vardır.

2023 mesajı

Şimdi bir 6'lı masa kurmuşlar. Masanın altındaki ile beraber 7... 2023'te milli iradenin üstünlüğü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. İnşallah 2023 imtihanından alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menzilimize ulaştıracağız."