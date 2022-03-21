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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' toplantısında konuştu

    Metaverse Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın önemine değindi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferberlik Dönemi ilan ediyorum." dedi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 15:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' toplantısında konuştu

    Metaverse Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın önemine değindi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferberlik Dönemi ilan ediyorum." dedi.

    Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyeli kendi Silikon Vadisini oluşturacak düzeydedir." açıklamasında bulundu.

    Ayrıntılar gelecek...


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