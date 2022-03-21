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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Forum Metaverse' toplantısında konuştu
Metaverse Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın önemine değindi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferberlik Dönemi ilan ediyorum." dedi.
- AA
- 21.03.2022 - 15:04
- Güncelleme : 21.03.2022 - 15:06
Metaverse Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın önemine değindi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi Dijital Seferberlik Dönemi ilan ediyorum." dedi.
Erdoğan ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyeli kendi Silikon Vadisini oluşturacak düzeydedir." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar gelecek...