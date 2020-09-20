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    Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf paylaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf paylaştı

    Hafta sonunda da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 17:17
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    Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu da mesaisini sürdürdü.

    Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile kahvaltıda bir araya geldi.

    Görüşme sonrası mesaiye ara vermeden sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    "YAĞMURLU BİR İSTANBUL HAFTA SONUNDA"

    Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde olduğu bir fotoğrafı, Instagram hesabı üzerinden paylaşan Erdoğan "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla takipçilerine sundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf paylaştı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf paylaştı #2

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