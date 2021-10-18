Fransa'nın yıllardır Afrika'yı sömürdüğünü, bu sömürü sistemi altında da binlerce insanın canına kıyıldığını belirten Erdoğan, bu düzeni bitirmek için 'birlikte çalışalım' mesajı verdi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri son yıllarda önemli gelişmeler ışığında ilerlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı.

İlk olaral Angola'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenleyerek kameraların karşısına geçti.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, Afrika kıtasını yıllardır sömürü merkezi olarak kullanan ülkelerden Fransa'ya sert eleştirilerde bulundu.

Sömürü düzeni altında binlerce insanın canına kıyıldığını vurgulayan Erdoğan, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa, Afrika'yı sömürge için kullandı VİDEO

"BU İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN KİMSENİN SESİ ÇIKTI MI"

"Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Angola 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülke konumundadır. Afrika'nın ülkelerinin birçoğunun yer altı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir, Ruanda olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı?

"BEN BUNLARI KİTABIMDA ANLATTIM"

Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum; çünkü adil bir dünya talebimiz var, el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı saracaktır. Haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için konuştum, anlattım, şu anda da hala Libya'da olanları görüyorsunuz,

"BERABER ÇALIŞMALIYIZ"

Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Beraber çalışmamız lazım."