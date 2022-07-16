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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararları değerlendirdi.
    • 16.07.2022 - 21:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.

    Ayrıntılar geliyor..


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