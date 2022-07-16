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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararları değerlendirdi.
- 16.07.2022 - 21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.
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