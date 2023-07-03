Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa'daki olaylar için endişeliyiz Fransa'daki şiddet olaylarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylardan endişe duyduklarını belirterek, Şiddet şiddeti doğurmuş, bugünkü hadiseleri tetiklemiştir" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Kısa sürede belirlenen kabinenin mesaisi hızlı başladı.

Yeni Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştirirken bugün ise Kurban Bayramı'nın ardından kabine ilk kez toplantı.

3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Fransa'daki kaosu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Fransa'da yaşanan kaos olayları vardı.

"Yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz"

Konuşmasında net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaylardan endişe duyduklarını belirtti.

"Rüzgar ekenler fırtına biçer"

Erdoğan, "Şiddet şiddeti doğurmuş, bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de rüzgar ekenler fırtına biçmektedir." dedi.

"Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz"

"Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan sömürgeci, kibirli, gayriinsani zihniyetin varlığının halen devam ettirdiğinin işaretidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkûm edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir. Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz. Ancak bu sosyal patlamadan otoritelerinde bir ders çıkarması gerektiği açıktır.

"Bu olayların Müslümanlara göçmenlere yönelik yeni bir baskı furyasına yol açmasında da endişe duyuyoruz"

"Benzer vakalar bizde yaşandığında bizlere hak demokrasi dersi verenlerin bugün derin bir sessizliğe bürünmesi ayrıca manidardır" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

Dışişleri Bakanlığımız oraya gidecek ve orada yaşayan vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulundu. Endişeyle karşıladığımız son hadiselerin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların Müslümanlara göçmenlere yönelik yeni bir baskı furyasına yol açmasında da endişe duyuyoruz. Türkler İslam düşmanlığında en çok bedel ödeyen kesimdendir.

"Bizim tehdit siyasetine teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir"