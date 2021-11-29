İzmir ziyaretinde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolculuk yıllarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.

Programın başında sonuna kadar gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Nesim Turan'ın, "futbola olan sevginiz nereden geliyor" sorusuna yanıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbolda devam etmemi babam istemedi VİDEO

"PROFESYONEL BİR TEKLİF GELDİ AMA BABAM İZİN VERMEMİŞTİ"

14 yaşında mahallede futbola başladığını belirten Erdoğan , "O zaman İmam Hatip okulunda okuyordum. Amatör kümede futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Okul bitince İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti, 'ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi.





"İYİ BİR TRANSFER TEKLİFİ GELMİŞTİ"

İyi de bir transfer teklifi gelmişti ama babama saygım çok ileriydi. Babam da hafiften almazdı işi. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı bir şey yapmamız mümkün değildi. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu" dedi.

"TÜM AĞIRLIĞIMIZI SİYASETE VERDİK"

Futbola ara verince siyasetle daha çok uğraştığını belirten Erdoğan, "Siyasete tüm ağırlığımızı verdik. Siyasette o gün, bugündür devam ettik. Millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Bu ekiple de Türkiye'mizin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.