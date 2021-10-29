Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan 16'ncı G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya gitti.

İtalya'nın başkenti Roma'da 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde 16'ncı G20 Liderler Zirvesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden saat 22.00'da hareket etti.

Zirve'de, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konuların konuşulması öngörülüyor.

1-2 KASIM'DA DÜNYA LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'nın ardından Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Glasgov'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak.