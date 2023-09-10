Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısında konuşuyor.

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Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi dün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda çeşitli temaslarda bulundu.

Son olarak Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine katıldı.

Bunun ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basının da katıldığı toplantıda G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

Fas'a geçmiş olsun diyorum. 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla yardıma hazırız.

18. G20 liderler zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Hindistan'ı tebrik ediyorum.

Bu seneki temamız tek dünya tek aile tek gelecek oldu. Çevre sorunlarını istişare ettik. İklim değişikliği biyolojik çeşitlilik özellikle de bunun kaybı, gezegen krizi etkisini daha fazla hissettiriyor. Orman yangınlarından sel felaketlerine kadar geniş bir yelpazede bunun yıkıcı sonuçlarını zaten görüyoruz. Dünyamızıın ortak geleceğini etkileyen bu meselelerde elimizi taşın altına koyuyoruz.

Paris İklim Anlaşması, Net Sıfır Emisyon projeleriyle en fazla katkıyı yapan ülkeler arasındayız. Yenilenebilir kurulu güç bakımından avrupa 5. dünya 12. siyiz. Enerji anlamında yaptığımız yatırımlar yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledi. Hedefimizi iki katına çıkardık. Erezyonla mücadelede dünyada lider ülkelerden biriyiz. Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir dünya için çalışıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık projemiz 5 uluslararası ödüle layık görüldü. Küresel bir harekete dönüştü. G20 bildirgesinde Sıfır Atık projelerinin önemine dikkat çekildi.

"600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü şekilde vatanına geri döndü"

İnancımız, kültürümüz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık bir ailenin ferdiyiz. Açlıktan çocukların öldüğü, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, insan hayatının değersizleştiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. 4 milyon madura sahip çıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyerek insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. 600 bine yakın Suriyeli güvenli, gönüllü şekilde vatanına geri döndü. İnşallah daha da artacaktır.

"33 bin ton tahıl piyasaya ulaştı"

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun çalışma sürdürüyoruz. Karadeniz Tahıl Koridoru sayesinde 33 bin ton tahıl piyasaya ulaştı. Hafta sonu Sayın Putin'in daveti üzerine Soçi'ye yaptığım ziyarette bu meseleyi enine boyuna konuştuk.

Rusya'nın dışlandığı bir çözüm gerçek dışıdır. Karadeniz'de gerilimi arttıracak herhangi bir adımdan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Gerek Rusya, gerek Ukrayna, gerek Birleşmiş Milletler ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Rusya ve Katar ile 1 milyon ton tahılı ulaştıracağız.

Afrika Birliği'nin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyoruz.

"Kur'an-ı Kerim yakılması açık provokasyondur"

Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu barbarlık karşısında üç maymunu oynamaktadır. Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması açık provokasyondur, insanlık suçudur. Kimse tepkisiz kalmamızı beklemesin.

Batıda artan İslam düşmanlığında sözde demokrat ülkeler maalesef 3 maymunu oynamaktadır.

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