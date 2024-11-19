Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde: Asyalı liderlerle samimi kareler

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli oturumlar ve liderlerle baş başa görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak G20 Liderler Zirvesi kapsamında Asyalı devlet başkanı ve başbakanlarla bir araya geldi.

G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE SAMİMİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan görüşmelerinde kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh ile sohbet etti.

Minh ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan protokol kurallarının aksine Minh ile diz dize oturdu. ­

ASYALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde ise Çin lideriyle samimi pozlar verdi.

Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ile olan toplantısında da İbrahim'in elinden tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kareleri objektiflere böyle yansıdı.

İşte G20 Liderler Zirvesi'nden samimi anlar...