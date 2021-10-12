Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti

Erdoğan, Afganistan'dan olası göç akınına dikkat çekti. Avrupa'nın da bu durumdan etkileneceğini belirten Erdoğan, "G20 bünyesinde çalışma grubu kuralım" önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne, Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Afganistan kaynaklı muhtemel yeni bir göç dalgasına değindi.

"ÜLKEMİZ YENİ BİR GÖÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ"

Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi Afganistan'daki terör tehdidinin sürdüğünü ve buna bağlı olarak göç riskinin arttığını belirten Erdoğan, "3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz." dedi.

Avrupa ülkelerinin de göç baskısından etkileneceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİ DE ETKİLENECEK"

"Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.

G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündemine tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum.

"ÇALIŞMA GRUBUNUN BAŞKANLIĞINA TALİBİZ"

Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayız ViDEO





BURS VERİLEN AFGAN ÖĞRENCİ SAYISI

Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum. Bu arada özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor.

Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır.





"GEÇİCİ HÜKÜMET HENÜZ BEKLENENİ VEREMEDİ"

Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir. Özellikle İtalya başbakanının açılış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedi.

Temenni ediyorum ki alt yapının, üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları gibi konularda ciddi manada Afgan'ın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor.





G20 TANIMLAMASI YAPTI

G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak görüyorum.

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor.





"AFGANİSTAN'DA YENİ BİR SİYASİ HAKİKATLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyorum.

Afganistan'da yeni bir siyasi hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması uluslararası ölçekte de kritik önemdedir.





"AFGAN HALKI TERÖRÜN YIKICI SONUÇLARIYLA MÜCADELE EDİYOR"

Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Bugün Afgan halkı, siyasi belirsizliğin yanında 40 seneyi aşan çatışma ve terörün yıkıcı sonuçları ile de mücadele diyor.

Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz."