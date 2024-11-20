Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini Brezilya'da sürdürdü.

Burada G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmelerde de bulundu.

YURDA DÖNDÜ

G20 Zirvesi'nde Gazze için acil ateşkes teklifinde bulunan Erdoğan, iki gün süren temaslarının ardından yurda döndü.

YETKİLİLER KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.