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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Angela Merkel ile 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye Merkel'in muhtemel halefi Olaf Scholz da katıldı.