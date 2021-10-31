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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti
- AA
- 31.10.2021 - 20:07
- Güncelleme : 31.10.2021 - 20:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
MERKEL'İN SON ZİRVESİ
Görüşmede ikili ilişkiler masaya yatırılırken başbakanlık makamında sayılı günleri kalan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhtemelen son yüz yüze görüşmeleri oldu.
SCHOLZ DA KATILDI
Görüşmeye Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da katıldı.
Scholz, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkarak Merkel'in muhtemel halefi haline gelmişti.
Merkel, Scholz'u, muhtemel halefi olarak takdim etmek üzere zirveye davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti VİDEO