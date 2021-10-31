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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Angela Merkel ile 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye Merkel'in muhtemel halefi Olaf Scholz da katıldı.
    • AA
    • 31.10.2021 - 20:07
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 20:23
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

    Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

    MERKEL'İN SON ZİRVESİ

    Görüşmede ikili ilişkiler masaya yatırılırken başbakanlık makamında sayılı günleri kalan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhtemelen son yüz yüze görüşmeleri oldu.

    SCHOLZ DA KATILDI

    Görüşmeye Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da katıldı.

    Scholz, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkarak Merkel'in muhtemel halefi haline gelmişti.

    Merkel, Scholz'u, muhtemel halefi olarak takdim etmek üzere zirveye davet etmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Angela Merkel'i kabul etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 de Angela Merkel i kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 de Angela Merkel i kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 de Angela Merkel i kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 de Angela Merkel i kabul etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 de Angela Merkel i kabul etti #5

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