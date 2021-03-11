Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara şehidi Semih Özbey'in ailesiyle görüştü

Gara'da hain terör örgütü PKK tarafında şehit edilen Semih Özbey'in ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Pençe Kartal-2 Harekat'ı alanında yer alan Gara’da, hain terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey şehit edilmişti.

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaştan biri olan Semih Özbey'in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜLER

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Şehit Özbey'in ailesi, görüşmenin ardından fotoğraf çekildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN SOYLU VE ŞEHİDİN AİLESİ AYNI KAREDE

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile şehidin ailesi yer aldı.