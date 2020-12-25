Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti

Erdoğan, ikram ettiği tatlılar için "Bunu yiyene Kovid işlemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

TATLI İKRAM ETTİ

Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

"BUNU YİYENE KOVİD İŞLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ikram sırasında "Bu çok faydalı. Bunu yiyene Kovid işlemez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti ViDEO





Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.