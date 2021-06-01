Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak canlı yayınına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınına konuk olacağı duyuruldu.

ERDOĞAN, BU AKŞAM TRT EKRANLARINDA

1 Haziran Salı (Bu akşam) 22.30'da başlayacak programla ilgili TRT'nin duyuru yayınında "Yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki gelişmeler... Gündemin sıcak başlıklarını gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlayacak" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, televizyonda gazetecilerle canlı yayına en son geçtiğimiz yıl Haziran ayında ve TRT'nin ortak yayınında çıkmıştı.

ENSONHABER ÜZERİNDEN NAKLEN YAYINLANACAK

Öte yandan bu akşam 22.30’da başlayacak özel yayını, Ensonhaber üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.