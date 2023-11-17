Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle bir araya geldi! Yeşil pasaport talebini ilettiler Bir grup gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, yeşil pasaport taleplerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, konuyu yetkili arkadaşlarla değerlendireceklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle görüştü.

Burada gazetecilerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen talepleri dinledi.

Bunlardan biri de yeşil pasaport talebi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı.

"Destek bekliyoruz"

Ukrayna ve Filistin’de yaşanan savaşın gazetecilerin yeşil pasaporta olan ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, “Sayın Cumhurbaşkanım 4 bin civarında meslektaşımız bu pasaportu talep ediyor. Avukatlar ya da diğer meslek grupları kadar bir talep yok. Gazetecilik dinamik bir alan, sürekli krizler çıkıyor. Savaş çıkıyor. O nedenle hızlı davranmamız gerekiyor. Zaten sayımız çok az, bize bu konuda destek olmanızı bekliyoruz." dedi.

"Her görüşten gazeteci bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor"

Burhan ayrıca, "Farklı konularda ayrışan gazetecilerin mesleki bir ihtiyaç olan Yeşil Pasaport verilmesi konusunda bir arada olduklarını belirterek görüşleri ne olursa olsun her görüşten gazeteci bu konuda bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor.” diye konuştu.

"Meslektaşlarımızın yeşil pasaporta ihtiyacı var"

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile görüştüklerini belirterek, "Bu konuda sizden destek bekliyoruz." dedi.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ise, "Bu konuda mesleki bir ihtiyaç var. Meslektaşlarımızın yeşil pasaporta ihtiyacı var. Zaten çok az sayıda bir talep olacaktır.” diye konuştu.

"Değerlendireceğiz"

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun, Cumhurbaşkanı'na ilettiği dosyada 5 yıl basın kartı taşımış gazetecilere bu pasaportun verilmesi teklifi bulunuyor.

Gazetecileri sıcak bir biçimde karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin bu talebini yetkili arkadaşlarla değerlendireceklerini belirtti.