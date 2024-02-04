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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti Gaziantep Şehir Hastanesi açılışını yaptıktan sonra çocuk hastaları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla sohbet edip hediye verdi. O anlarda sıcak görüntüler ortaya çıktı.