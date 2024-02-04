Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti
AA

Türkiye bir sağlık üssüne daha kavuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi.

Hastanenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada katılımcılara hitab eden Cumhurbaşkanı açılışı doktorlarla birlikte gerçekleştirdi.

Önce açılış sonra ziyaret

Törenin ardından Cumhurbaşkanı, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretini çocuk hastaların tedavi gördüğü bölümde gerçekleştirdi.

Çocuklara özel ilgi

Çocukların yanına giden Erdoğan, tek tek ilgilendiği çocuklarla sohbet etti.

Tedavi altındaki çocuklara moral veren Cumhurbaşkanı oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.

Çocukların da Cumhurbaşkanı'na ilgi gösterdiği buluşmada sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)