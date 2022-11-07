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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziray'ı kullanırken kendisine eşlik eden çocuklarla şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarını Twitter hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 10:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi

    Türkiye tarihi bir projeye daha kavuştu...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonunu Gaziantep'e kazandırılan hizmetleri halka sunarak geçirdi.

    Yaklaşık 100 bin kişiyi taşıyacak Gaziray, Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

    İlk sefer Cumhurbaşkanı'ndan

    Kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattında ilk sürüşü Erdoğan yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi VİDEO

    Çocuklarla şarkı söyledi

    Cumhurbaşkanı'na ise çocuklar eşlik etti.

    Duraklarda kensine el sallayanları selamlayan Cumhurbaşkanı, aracı kullanırken beraberindeki çocuklarla 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını söyledi.

    Erdoğan'ın çocuklarla şarkı söylediği o anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

    Altun paylaşımını, "Cumhurbaşkanımız, Gaziray’da çocuklarımızla…" notuyla yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi #2


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