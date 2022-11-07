İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziray'ı kullanırken kendisine eşlik eden çocuklarla şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarını Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye tarihi bir projeye daha kavuştu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonunu Gaziantep'e kazandırılan hizmetleri halka sunarak geçirdi.

Yaklaşık 100 bin kişiyi taşıyacak Gaziray, Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

İlk sefer Cumhurbaşkanı'ndan

Kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattında ilk sürüşü Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi VİDEO

Çocuklarla şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı'na ise çocuklar eşlik etti.

Duraklarda kensine el sallayanları selamlayan Cumhurbaşkanı, aracı kullanırken beraberindeki çocuklarla 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını söyledi.

Erdoğan'ın çocuklarla şarkı söylediği o anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

Altun paylaşımını, "Cumhurbaşkanımız, Gaziray’da çocuklarımızla…" notuyla yaptı.