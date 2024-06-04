Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil insanlıktır Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’ne özel bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekerek Türk devletlerini bu vahşete karşı açık bir tavır ortaya koymaya çağırdı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıylea X hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze'deki İsrail katliamlarına dikkat çeken Erdoğan, dünyaya bir kez daha mesaj verdi.

Gazze'de sadece çocukaların değil insanlığın da katledildiğini belirten Cumhurbaşkanı, dünyanın da bu sınavda sınıfta kaldığını söyledi.

"Katledilen sadece bebekler değil aynı zamanda insanlıktır"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde, 7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum.

"Dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır"

Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır.

Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

"Türk devletlerini açık bir tavır koymaya çağırıyorum"

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."