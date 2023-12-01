Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur Dünya İklim Eylem Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına değindi. Erdoğan, Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirtirken faillerin hukuk önünde cezalandırılmasını istedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye geldi.

İlk olarak liderlerle aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvede katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ve temiz enerji politikalarını anlattı.

Gazze'deki drama değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca Gazze'ye de değindi.

Liderlerin yüzüne söyledi

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de bir savaş suçu işlediğini bir kez daha liderlerin yüzüne söyledi.

"Faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik mesajlarında şunları kaydetti:

Değerli dostlar iklim krizi ile ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyiz. İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez.



Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır.

"Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız"

Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini hep birlikte tekrar gördük.



Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Dünya 5’ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür çağrımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum.

"Dünya Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasının diliyorum. Samimi misafirperverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür ediyorum.



Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdi de Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

"2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz"

Türkiye tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet için çalışmıştır. İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasında rağmen çok önemli adımlar atıyoruz.



2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.2030 senesinin kadar emisyon azaltımı hedefimizi 2 katına çıkardık.

"Avrupa’da 5, dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz"