Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin katliamdan kurtarılmasını "boynumuzun borcu" olarak nitelendirirken, onların yalnız bırakılmayacağını aktardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın konuştuğu İsrail-Gazze olayına da değindi.

Savaşın ilk gününden itibaren "barış" sinyalleri ile çağrılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Filistinlilerin yanında olduğunu vurguladı.

"Ateş çemberinin ortasındayız"

İşte o açıklamalar;

Ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın güvende kalmasını biz sağlayacağız.

"Katliamı yapanların yüzlerine suçlarını haykırmak sorumluluk gereğidir"

Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze’de tüm dünyanın önünde işlenen katliamların durdurulamsı bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, alçakça katliamı yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

"Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız"

Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde Gazze’de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmayacağız.

"Ömrünü hizmet yoluna adamış kardeşinizim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

Saygıdeğer hemşehrilerim, ana ocağım, baba yurdum, Rize'nin güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin ilkbaharı ayrı sonbaharı ayrı güzel.



Bize böyle güzel dostlar veren rabbime hamdediyoruz. Ömrünü hizmet yoluna adamış kardeşinizim. 20'li yaşlarımda gençlik kollarında görev üstlendim, 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek İstanbul'un makus tarihini yenerek eser ve hizmetleri kazandırdım. Çöpten çukurdan kurtararak bugünkü İstanbul'un temellerini attık.

"Başarımın gerisinde milletimin hayır duasını bilerek bir sonraki aşamaya geçtim"

50 yaşında başbakan olarak hizmet ettim. 60 yaşımda seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Aşkla, tecrübe ile hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Allah'tan başka güvenecek dal milletimden başka yaslanacak duvar aramadım.



Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm. Başarımın gerisinde milletimin hayır duasını bilerek bir sonraki aşamaya geçtim.

Şu anda karşımda 40 bin kişi var ve şu anda halkımla beraber, hemşehrilerimle beraber kentsel dönüşümü yaptığımız Rize Merkez'deki şu güzellik ayrı gurur veriyor bana.

"Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyim"

Dükkanlar mağazalar çalışmaya başladığında herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne kadar güzel olacağını takdir ediyorsunuz herhalde.



Bizi iktidara getiren milletimize "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. 21 yıla dönüp baktığımızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyim.



Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Kimse artık öz yurdunda garip muamelesi gömüyor. Kendini yalnız hissedenlerin bir devleti var artık. Kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Kendilerini imtiyazlı gören bir avuç seçkinin değil milletindir bu ülke.

"Türkiye Yüzyılı ile bu çıtayı tepeye çıkarıyoruz"

Biz bunları ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Ağrı Dağı'nın haşmetli gövdesinden Ege'nin bereketli ovalarına kadar her yerde insanımız aynı duygu ile hayatına sarılıyor. Bu başarı bile bize yeter.



Türkiye Yüzyılı ile bu çıtayı tepeye çıkarıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımları bu günler içindi. Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.

"31 Mart'ta Rize'den güçlü bir ses bekliyorum"