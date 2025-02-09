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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"SURİYE'NİN EN KISA SÜREDE İSTİKRARA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

"GAZZELİLERİ VATANLARINDAN ÇIKARMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz.



İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.



Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir.



Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.

ASYA ZİYARETİ

Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük gezimiz için birazdan yola çıkacağız. İlk durağımız stratejik ortağımız olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin de dönem başkanlığını yürüten Malezya olacak. Hatırlayacaksınız, Başbakan Sayın Enver İbrahim'i ülkemizde en son 2023 yılında ağırlamıştık ve kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk.



Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız. Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Endonezya'ya geçeceğiz.

"İKİLİ MÜNASEBETLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK BİRÇOK ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ"