Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yatmadan yediği karışımın tarifini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta katıldığı programda; manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması ve yulaf ile yaptığı karışımı her akşam tükettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Tokat ziyaretinde çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

"BU DÖRTLÜYÜ KARIŞTIRARAK.."

Gündeme ilişkin konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokatlılara bir de tavsiyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her akşam yatarken; manda yoğurdu, içine Medine hurması doğrarım 3 tane veya 5 tane. Ona çay kaşığı kestane balı.. Bir de içine yulaf ezmesi atarım.. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım.. Şifa.." ifadelerini kullandı.

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