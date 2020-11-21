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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye ayrımcılık yapmama çağrısı yaparak, "Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 14:48
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

    "AYRIMCILIK YAPMAYIN"

    Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'ne (AB) de Türkiye'ye karşı ayrımcı davranmama çağrısında bulundu.

    Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik açıktan düşmanca tutumların içinde olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde kullanma niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz #1

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