CHP'nin zihniyetine, yapısına ve üslubuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecekte CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz." dedi.

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi geleceğini ele aldı.

CHP'nin zihniyet, yapı ve üslup itibariyle gelecekte yer almayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR YOLUNU DARBEDE GÖREN BR ANLAYIŞ, ÇÖKMEYE MAHKUMDUR"

CHP'nin artık kendi derdine düşdüğünü ve gerçek yüzünün gösterilebilmesi adına cevap verme mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti.

Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecekte, CHP diye partiye yer olmadığını görüyoruz VİDEO



"İTTİFAK TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor.

Ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme noktasındayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Biz ilkeli ve gayretli şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimin desteğini almayı sürdüreceğiz.

Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.





"TEMEL BELEDİYE HİZMETLERİNİN ALTINDAN KALKAMIYORLAR"

Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar.

Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamaması yıkım değil de nedir?

AK Parti yönetimindeki herhangi bir belediye çıksa yeri göğü inletecek kesimlerin, CHP yönetimlerine karşı lal kesilmeleridir.

Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor.

Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz.

CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi...





"DERTLERİ, MARJİNAL İDEOLOJİLERİNİ TOPLUMA DAYATMAK"

Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır.

Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz yerlerde gördük. Marjinal ve çarpık ideolojilerini topluma dayatmaktır. Kendilerine boyun eğmeyen herkese saldıran, küçümseyenlere meydanı bırakmadık.

Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye sağlık krizinin yaşandığı yılda büyümesini sürdüren az sayıda ülke arasında yer aldı. Türkiye, zor şartlarda başarı hikayeleri yazamaya devam ediyor.

YARGI REFORMU

Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakıyla devam ediyor.



İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimlerle ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini değiştiren biziz.

AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren biziz. Son birkaç yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize biz kazandırdı. Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformuydu.

İnsan hakları eylem planını paylaştık, ekonomik reform paketini de açıklayacağız. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir.

Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdirine sunacağız."