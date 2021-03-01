Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları için, "Söyleyecek sözü olan herkesin yapıcı bir anlayış ile bu süreçte yer almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı çatısı altında bu konuda vardığımız anlayış birliğinin ardından yeni anayasayı tartışmaya açmak için bir yola çıkıyoruz." dedi.

ERDOĞAN'DAN 'YENİ ANAYASA İÇİN GÖRÜŞLERE AÇIĞIZ' ÇAĞRISI

"Milletimize layık bir anayasaya kavuşamadık." diyen Erdoğan, bu defa anayasa çalışmalarında başarıya ulaşılacağını belirtti.

Anayasa çalışmalarına katkıda bulunabilecek her görüşe açık olduklarını sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin Türkiye'ye yakışacak bir anayasa hazırlayalım VİDEO

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"GELİN ÜLKEMİZİ DARBE ANAYASASINA MAHKUMİYETTEN KURTARALIM"

"Cumhur İttifakı çatısı altında bu konuda vardığımız anlayış birliğinin ardından yeni anayasayı tartışmaya açmak için bir yola çıkıyoruz. Yeni anayasayı defalarca gündeme getirdik ama milletimize layık bir anayasaya kavuşamadık. Ama bu defa başaracağız. Kendi çalışmalarımıza başladık. Türk demokrasisinin sıfırdan bir anayasa yapma olgunluğuna kavuştuğunu kimse reddedemez. Söyleyecek sözü olan herkesin yapıcı bir anlayış ile bu süreçte yer almaya davet ediyoruz. Gelin ülkemizi darbe anayasasına mahkumiyetten kurtaralım. Gelin Türkiye'ye yakışacak kuşatıcı bir anayasa hazırlayalım. Gelin 100.yılımıza yeni bir anayasa ile girelim."