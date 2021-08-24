Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi'ne katıldı.

TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Burada gençlere hitap etmek için kürsiye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.

"Bu salonda büyük ve güçlü Türkiye'nin genç neferlerini görüyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Gençlerimizle gurur duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde VİDEO

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE GENÇLERİMİZİ, KARAR ALMA VE UYGULAMA ALANINA DAHA FAZLA DAHİL EDECEĞİZ"

Gençlerimizin fikirlerini alacağız. Şehircilikte gelinen durumu tartışacağız. Daha huzurlu şehirler için gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi, karar alma ve uygulama sürecine daha fazla dahil edeceğiz.

"YANGIN VE SEL FELAKETİNDE SİYASİ PARTİ AYRIMI YAPAMAYN TÜM BELEDİYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Orman yangınları ve sel felaketinde milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur. Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak."